Le personnel des services de garde éducatifs à l’enfance aura accès aux tests PCR

Afin de continuer à favoriser la protection du personnel et des enfants fréquentant les services de garde éducatifs à l'enfance (SGEE), le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, annonce aujourd'hui que l'ensemble des employés des SGEE pourront accéder aux tests PCR en clinique de dépistage à compter du 15 janvier.

Les éducateurs ainsi que le personnel de soutien feront maintenant partie de la liste des personnes admises pour le dépistage de la COVID-19 réalisé en clinique, à l'instar du personnel de l'éducation.

« Nous souhaitons plus que tout que nos services de garde éducatifs à l'enfance demeurent ouverts. Il s'agit d'un service très important pour les familles du Québec, mais nous devons aussi assurer la sécurité du personnel et des tout-petits qui n'ont pas encore accès à la vaccination. C'est pourquoi nous avons fait ajouter le personnel des SGEE à la liste des personnes qui peuvent recourir aux tests PCR en clinique de dépistage et que nous rendons disponibles plus de tests rapides pour les familles du Québec.», mentionne Mathieu Lacombe, ministre de la Famille.

Par ailleurs, de nouvelles phases de distribution d'autotests de COVID-19 auront lieu en janvier et février.

En effet, le gouvernement du Québec va continuer de distribuer des autotests dans les SGEE de la province afin de permettre aux parents de tester rapidement leur enfant si celui-ci présente des symptômes associés à la COVID-19.