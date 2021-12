Les programmes d’aide de retour pour les commerces touché par les annonces

Le gouvernement du Québec prévoit la réouverture du volet Aide aux entreprises en régions en alerte maximale (AERAM) afin d'atténuer les difficultés rencontrées par certaines entreprises, comme les bars, les cinémas, les salles de spectacles, les salles d'entraînement ainsi que les centres d'amusement et récréatifs, en raison du resserrement des consignes sanitaires.

Les établissements visés par un ordre de fermeture vont pouvoir à nouveau soumettre leurs demandes d'aide financière afin d'obtenir un pardon de prêt de l'Aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises (PAUPME) ou du Programme d'action concertée temporaire pour les entreprises (PACTE), pouvant aller jusqu'à 15 000 $ par mois en vue de couvrir les frais fixes admissibles.

Les entreprises visées ayant déjà obtenu une aide financière dans le cadre de l'un de ces programmes pourront se prévaloir d'une procédure simplifiée afin de réactiver leur dossier.

Certains autres secteurs, tels que la restauration, feront l'objet d'une attention particulière selon l'évolution de la situation.

« La situation critique que nous vivons en ce moment au Québec nécessite un effort supplémentaire de la part des propriétaires d'établissement qui seront fermés, et notre gouvernement le reconnaît pleinement. Depuis le début de la crise, nous sommes à l'écoute de nos entreprises et faisons preuve de flexibilité. Avec la réouverture du volet AERAM, nous réagissons encore une fois rapidement pour les soutenir financièrement», selon Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional

Par ailleurs, le gouvernement prolongera aussi jusqu'au 31 mars 2022 le moratoire pour le remboursement du capital et des intérêts liés aux aides financières accordées dans le cadre du PAUPME.

La réouverture du volet AERAM sera complémentaire aux différents programmes d'urgence mis en place, notamment ceux du gouvernement fédéral.