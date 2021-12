Mise en place de plusieurs comités consultatifs

Le conseil municipal vient d’adopter les règlements 435-2021, 436-2021, 437-2021, 438-2021 et 439-2021 qui créent et encadrent les nouveaux comités consultatifs : urbanisme, environnement, culture, loisir et vie communautaire, ainsi que sécurité routière.

«Nous voulions officialiser nos comités et permettre aux citoyennes et citoyens de s’impliquer dans la prise de décision en soutenant le rôle du conseil, souligne Audrey Boisjoly, mairesse de Saint-Félix-de-Valois. Nous sommes donc à la recherche de personnes intéressées par l’environnement, la culture, la sécurité routière, ainsi que les loisirs et la vie communautaire! »

Comité

Chaque comité a ses propres règles et sa propre composition, mais la plupart des comités impliquent des rencontres six fois par année et servent à transmettre des recommandations au conseil.

Pour en apprendre sur les mandats, la composition et le fonctionnement des comités, vous pouvez consulter la page sur le site de la ville

Appel de candidatures

Les Féliciennes et les Féliciens qui souhaitent faire partie d’un des comités consultatifs sont invités à soumettre leur candidature en transmettant une lettre d’intention avec une courte biographie, ainsi que leurs coordonnées complètes par courriel à l’adresse [email protected] d’ici le 10 janvier 2022.