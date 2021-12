COVID-19: le Québec rapporte 1753 nouveaux cas et un décès

Le Québec est demeuré sous le seul des 2000 nouveaux cas de COVID−19 pour une deuxième journée d’affilée.

Selon les données publiées dimanche par le ministère de la Santé, 1753 nouveaux cas ont été identifiés depuis le précédent bilan. On en comptait 1982 la veille. Les autorités ont recensé 465 981 cas depuis le début de la pandémie.

La moyenne des sept derniers jours s’élève à 1621.

Santé−Québec indique que le nombre de nouveaux cas non vaccinés dépasse de nouveau celui de nouveaux cas vaccinés: 876 contre 840.

Un nouveau décès s’est ajouté au bilan des victimes. On déplore dorénavant 11 608 morts liées à la COVID−19 depuis son apparition au Québec.

La situation s’est légèrement aggravée dans les hôpitaux où le nombre de patients est passé de 251 à 262. Ce sont 26 nouveaux patients qui ont été admis dans un centre hospitalier. On signale aussi 68 personnes aux soins intensifs, cinq de plus que la veille.

Le nombre d’éclosions actives a toutefois baissé, passant de 1035 à 1050.

Un total de 38 153 analyses ont été réalisées le 25 novembre. Le taux de positivité a diminué d’un deux dixièmes de point à 4,9.

Pas moins de 29 860 doses de vaccin ont été administrées au cours des 24 dernières heures, dont 14 883 premières doses à des enfants de 5 à 11 ans et 11 851 doses de rappel.

Le pourcentage de personnes âgé de 5 ans et plus ayant reçu une première dose est toujours d’environ 87 %. On signale aussi qu’environ 81 % de la population québécoise a reçu une deuxième dose et 5% une dose de rappel.