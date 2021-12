Hyundai Ioniq 5: un gros VUS électrique malgré les apparences

Voir la galerie de photos

Dans sa chronique cette semaine, Benoit Charette nous parle de l'Ioniq, une nouvelle marque développée par le constructeur Hyundai.

Plus particulièrement, il traite du modèle Ioniq 5, un gros VUS de 5 passagers aux allures de voiture, qui pourrait bien offrir une version 7 places dans les prochaines années.

L'Ioniq 5, qui est entièrement électrique, offre une autonomie maximale de 480 km. Ses batteries peuvent être rechargées à 80 pour cent de leur capacité en 18 minutes.

Selon Benoit Charette, le modèle est très attendu par les consommateurs et particulièrement au Québec, où le marché du véhicule électrique est un des plus intéressants en Amérique du Nord.

Les prix varient entre 45 000$ et 60 000$, avant les rabais et incitatifs des gouvernements canadien (5 000$) et québécois (8 000$). Pour la version traction intégrale, le prix est fixé à 55 000 $ et l'autonomie réduite à 415 km.

