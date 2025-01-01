Volonté de tisser des liens hors des grands centres
Visite officielle de l’Ambassade d’Irlande au Canada à Rawdon
Par Salle des nouvelles
La Municipalité de Rawdon a accueilli des représentants de l’Ambassade d’Irlande au Canada dans le cadre d’une rencontre officielle. Étaient présents Bryan O’Gallagher, consul honoraire d’Irlande pour le Québec, Elyna Bergeron, agente en Francophonie à l’Ambassade à Ottawa ainsi que le maire et plusieurs membres du conseil municipal de Rawdon.
Cette visite s’inscrivait dans une volonté de l’Ambassade de tisser des liens plus étroits avec les collectivités québécoises à l’extérieur des grands centres, notamment celles qui entretiennent une forte connexion avec la culture et l’histoire irlandaise. À cet égard, Rawdon se démarque depuis longtemps comme un modèle d’engagement et de valorisation de cet héritage.
Fondée au 19e siècle, Rawdon possède une riche histoire marquée par la présence d’une importante communauté irlandaise. Ce lien est encore bien vivant aujourd’hui, notamment grâce à des initiatives culturelles phares comme le Festival Saint-Patrick, un événement populaire et unique qui met en lumière depuis près de 50 ans les traditions irlandaises sous toutes leurs formes.
« C’est un honneur pour nous d’avoir rencontré les représentants de l’Ambassade d’Irlande. Rawdon a toujours été fière de son héritage irlandais. Ces liens précieux avec l’Irlande font partie intégrante de notre histoire, mais aussi de notre avenir », affirme M. Raymond Rougeau, maire de Rawdon.
La rencontre a permis de discuter des actions menées à Rawdon pour faire rayonner l’apport irlandais, ainsi que des possibilités de collaboration pour les années à venir.