Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Fiasco de SAAQclic

Alerte: la ministre Geneviève Guilbault témoignera à la commission Gallant

durée 18h00
13 août 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
email
Par La Presse Canadienne

La ministre des Transports, Geneviève Guilbault, doit témoigner la semaine prochaine lors de la reprise des audiences publiques de la commission Gallant, chargée d'enquêter sur les ratés du virage numérique de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ).

L'information a été confirmée mercredi par une source gouvernementale non autorisée à parler publiquement.

Plus de détails à venir.

Frédéric Lacroix-Couture, La Presse Canadienne

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Patrick Lasalle brigue à nouveau le poste de conseiller du district 6

Publié à 10h00

Patrick Lasalle brigue à nouveau le poste de conseiller du district 6

Le conseiller municipal actuel du district 6 Saint-Pierre Sud – Carrefour du Moulin Ouest à Joliette, Patrick Lasalle, annonce qu'il brigue un nouveau mandat lors des élections municipales du 2 novembre prochain.  Rappelons qu'il a été élu pour la première fois en 2013. Le candidat précise qu'il est résident du quartier depuis 20 ans considérant ...

LIRE LA SUITE
Plus de la moitié des Canadiens veulent couper dans la bureaucratie fédérale

Publié le 11 août 2025

Plus de la moitié des Canadiens veulent couper dans la bureaucratie fédérale

Plus de la moitié des Canadiens estiment que la taille et le coût de la fonction publique fédérale devraient être réduits au cours des prochaines années, selon un nouveau sondage Léger. Le sondage indique que 54 % des répondants souhaitent une réduction de la bureaucratie fédérale, 24 % souhaitent la maintenir, 4 % souhaitent l'augmenter et 17 % ...

LIRE LA SUITE
Bois d'oeuvre : le fédéral devra en faire plus selon Gabriel Ste-Marie

Publié le 11 août 2025

Bois d'oeuvre : le fédéral devra en faire plus selon Gabriel Ste-Marie

Le député de Joliette-Manawan, Gabriele Ste-Marie étant porte-parole en matière d’Industries et technologies pour le Bloc Québécois a pris acte des mesures annoncées par le gouvernement fédéral pour appuyer l’industrie du bois d’œuvre. Il se réjouit qu'il y ait eu reconnaissance de  l’ampleur de la crise que traverse ce secteur et applique les ...

LIRE LA SUITE