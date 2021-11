Le déficit budgétaire d'Ottawa a atteint près de 69 milliards $ en septembre

Le déficit budgétaire du gouvernement fédéral a atteint près de 69 milliards $ en septembre, après la première moitié de son exercice financier en cours. Ce manque à gagner est inférieur de près de 130 milliards $ à celui qu’affichait le Trésor pour la même période l’an dernier.

Dans sa plus récente édition de sa Revue financière, le ministère des Finances a indiqué que le déficit budgétaire cumulé d’avril à septembre atteignait 68,6 milliards $, en baisse par rapport à celui de 198,1 milliards $ du même semestre un an plus tôt, qui avait été marqué par les premiers mois de la pandémie.

Le rapport de vendredi précise que le déficit témoigne des conditions économiques difficiles, notamment l’impact des restrictions toujours en vigueur et les autres soutiens temporaires pour répondre à la crise sanitaire.

Les dépenses des programmes, en excluant les pertes actuarielles nettes, se sont chiffrées à 225 milliards $ pour la période d’avril à septembre, ce qui représentait une baisse d’environ 83,9 milliards $, ou 27,2 %, par rapport aux dépenses de 308,9 milliards $ de la même période un an plus tôt.

Le déclin s’explique essentiellement par la baisse des paiements de transfert versés aux particuliers, aux entreprises et aux autres administrations dans le cadre du Plan d’intervention économique.

D’une année à l’autre, les paiements d’aide d’urgence aux particuliers ont diminué de 66,2 %, ou 26,4 milliards $, pour se chiffrer près de 13,5 milliards $, alors qu’ils étaient d’environ 39,9 milliards $ un an plus tôt. Les versements de la subvention salariale ont diminué de 61 % à 17,2 milliards $, comparativement à 44,1 milliards $ l’an dernier, pour la période d’avril à septembre.

Le ministère des Finances a indiqué que le déclin de 26,9 milliards $ des versements de la subvention salariale s’expliquait par la baisse du nombre d’employés admissibles et de la subvention moyenne par employé.

Les revenus du gouvernement pour les six premiers mois de l’exercice ont atteint plus de 175,8 milliards $, une somme en hausse de 47 milliards $, ou 36,5 %, par rapport à celle de 128,8 milliards $ de la même période l’an dernier, surtout grâce à une hausse des revenus fiscaux.

Les frais de la dette ont grimpé près de 11,7 milliards $, en hausse de 1,3 million $, ou 12,5 %, par rapport à ceux de 10,4 milliards $ enregistrés d’avril à septembre 2020. Le ministère des Finances a attribué cette progression à des rajustements plus élevés apportés à la valeur des obligations à rendement réel en fonction de l’inflation de l’indice des prix à la consommation.