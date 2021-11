Le Parti Québécois réclame une « assurance pension » pour éviter les drames

Le député de Jonquière et porte-parole en matière de travail pour le Parti Québécois, Sylvain Gaudreault, a donné son appui aux travailleurs retraités qui manifestent aujourd’hui devant l’Assemblée nationale, pour la création d’une assurance pour les fonds de pension privés.

Plusieurs retraités québécois ont vu leur rente être amputée de manière importante, parfois plus qu’à moitié, lorsque leur employeur a fait faillite ou s’est placé sous la protection de la Loi sur les arrangements avec les créanciers, selon le Parti Québécois.

« C’est arrivé aux retraités de Nortel, de Papiers White Birch, de Sears Canada et, plus récemment, du Groupe Capitales Médias; dans ce dernier cas, ce sont près de 1200 participants aux régimes qui ont perdu entre 20 et 30 % de leur rente. Je suis un social-démocrate. Je ne peux pas accepter que des travailleurs ayant gagné durement leur vie se retrouvent soudainement et injustement le bec à l’eau. En Ontario, on a remédié à ce problème, et ça fonctionne : en cas de faillite de leur employeur, grâce au Fonds de garantie des prestations de retraite de la province, les personnes ayant cotisé à un régime à prestations déterminées peuvent obtenir des versements mensuels allant jusqu’à 1500 $ », a mentionné Sylvain Gaudreault.

Le Parti Québécois appuie la création d’une assurance pour les fonds de pension privés depuis plusieurs années et souhaite faire bouger le gouvernement sur cet enjeu.