Saint-Damien veut devenir un Territoire Nourricier

Une cinquantaine de personnes se sont réunis à Saint-Damien au Parc du Lac Lachance pour apprendre et échanger sur le potentiel nourricier du village.

Formé en avril 2021, le comité Saint-Damien Territoire Nourricier a organisé cet évènement rassembleur en collaboration avec la Corporation de développement de Saint Damien et le Centre d’action bénévole communautaire de la Matawinie (CABCM) pour présenter l’initiative de village nourricier et ouvrir la discussion sur les actions à entreprendre pour atteindre une plus grande autonomie alimentaire.

Afin de donner un aperçu concret d’une des actions en cours, les citoyens ont été invités à se réunir au Parc du Lac Lachance, lieu visé par le comité et la municipalité pour la mise en place d’une forêt nourricière et éducative.

Deux experts en végétaux comestibles et permaculture, Jonathan Bordeleau et François Patenaude, ont guidé les visiteurs au travers du potentiel nourricier du Parc.

Tout au long de la visite, les participants ont eu l'occasion de se renseigner sur les plantations comestibles possibles sur le territoire tout en dégustant des produits issus de ces végétaux.

Confit d’oignons à l’aronie, jus pétillant à l’argousier, confiture de viorne trilobée, muffin à la camerise et pommes au sirop de monarde sont ainsi venus ajouter une touche dégustative à l’expérience des participants.

Déroulement de l’événement :

- Accueil des participants avec documents sur les village et forêt nourricières, foyer extérieur et dégustation de

forestibles (muffin, biscuit, et tisanes)

- Présentation du comité et des initiatives en cours (historique du comité, vision, démarche de municipalité

nourricière, actions entreprises)

- Visite interactive du parc et de son potentiel nourricier avec photos et dégustations

- Échanges avec les participants, tirage des prix.

Le comité est en attente de réponses officielles de trois demandes de subventions envoyées au nom de la municipalité de Saint-Damien pour « l’aménagement participatifs d’espaces nourriciers » dont la forêt nourricière au Parc du Lac Lachance (programmes fédéraux ) et la mise en place d’un plan de développement pour une communauté nourricière (MAPAQ).

Ces financements devraient être confirmés d’ici la fin de l’année 2021. Parmi les participants, étaient notamment présents : M. Pierre Charbonneau, maire de Saint-Damien, M. Yves Perron député de Berthier-Maskinongé, M. Michel St-Amour, M. Jean Francois Théberge, Mme Jacqueline Croisetière, conseillers et conseillères municipaux, des producteurs locaux, bénévoles et citoyens de Saint-Damien et des environs.