Le Centre culturel Desjardins travaille sur une refonte du site Internet

L’équipe du Centre culturel Desjardins n’a définitivement pas le temps de se tourner les pouces !

Alors que les marteaux et les scies rondes besognent sans cesse à la salle Rolland-Brunelle, les petites abeilles du Centre culturel Desjardins travaillaient à une refonte complète du site Internet. L’objectif était simple : le rendre plus convivial et encore plus captivant afin d’améliorer l’expérience utilisateur lors de chaque visite. C’est donc ce 8 novembre que sera mise en ligne cette nouvelle plate-forme.



L’ERGONOMIE COGNITIVE AU CŒUR DE LA CONCEPTION

Le remaniement du site Web du Centre culturel Desjardins ne soutient pas que des visées esthétiques. Bien sûr, celui-ci a été développé de façon à mettre en valeur la récente image de marque du Centre culturel Desjardins, et le graphique qu’on y voit désormais a été fignolé et modernisé afin de le rendre encore plus plaisant visuellement. Toutefois, c’est le souhait que chaque passage sur le site soit plus simple et plus intuitif qui a été au cœur de sa conception. La clientèle peut maintenant très facilement y trouver un spectacle qui correspond à ses goûts, y acheter un billet, un abonnement annuel, la carte de membre ou encore bénéficier des promotions offertes.



UNE CONSULTATION PERSONNALISÉE, CHAQUE FOIS

En plus de retrouver, sur cette nouvelle plateforme en ligne, toutes les activités du Centre culturel Desjardins dans un parcours client inspirant, le concept des « données liées » permet désormais à chaque visiteur d’y obtenir des suggestions personnalisées en fonction de différents critères de recherche. Un parcours plus ou moins long sur le site permet évidemment d’obtenir tous les détails liés à la programmation, mais également d’approfondir ses connaissances sur les artistes et leurs œuvres ainsi que la découverte de contenus culturels riches.



LA COULEUR DE LA NOUVELLE SALLE ROLLAND-BRUNELLE : LE MYSTÈRE DÉVOILÉ

Ceux qui n’ont jamais eu le bonheur de visiter la salle Rolland-Brunelle au cours des dernières années ne savent pas à quel point la couleur de l’endroit a fait jaser ! Le turquoise caractéristique a été l’objet de nombreuses blagues et commentaires de la part des artistes qui ont foulé ses planches. Ainsi, la salle étant fermée pour rénovation depuis plusieurs mois, les spéculations vont bon train au sujet de la nouvelle teinte qui sera mise de l'avant. Est-ce que le turquoise sera conservé ? Est-ce qu’un coloris plus classique sera choisi ? Le mystère plane.



Dès le 8 novembre, les curieux auront tout avantage à se rendre sur le nouveau site Web du Centre culturel Desjardins puisqu’une section spécifique dévoilera en primeur du contenu inédit ! À ne pas manquer!