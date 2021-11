Caroline Proulx se réjouit de la création de 595 places en garderie

Le premier ministre, monsieur François Legault, et le ministre de la Famille, monsieur Mathieu Lacombe, lançaient, le 21 octobre 2021, le Grand chantier pour les familles qui vise à offrir à chaque enfant un accès à une place en service de garde au Québec.

Dans la foulée de ce lancement, la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, madame Caroline Proulx, se réjouit de la création de jusqu’à 595 places en services de garde éducatifs à l’enfance pour la MRC de Joliette d’ici 2025: « L’annonce d’aujourd’hui est une excellente nouvelle pour les familles de la MRC de Joliette, qui pourront bientôt profiter de ces nouvelles places dans nos services de garde éducatifs à l’enfance. La situation des parents de jeunes enfants n’est pas évidente en ce moment, et notre gouvernement s’engage concrètement à développer notre réseau afin de répondre aux besoins de chaque famille. Les accompagner et leur faciliter la vie en nous attaquant au déficit criant de places en service de garde éducatifs, c’est notre promesse », a mentionné Caroline Proulx.

Soulignons également que ce sont, en tout, 2612 nouvelles places qui seront créées dans Lanaudière, réparties à travers les 8 MRC et villes de la région. De ce nombre, 890 nouvelles places font partie de l’appel de projets en continu lancé le 21 octobre dernier.

Celles-ci s’ajoutent aux 1 722 places en voie d’être créées provenant d’appels de projets antérieurs. Rappelons que lors du lancement du Grand chantier pour les familles, le gouvernement a également lancé un nouvel appel de projets pour l’attribution de 17 000 places subventionnées partout au Québec, en plus d’un millier de places en milieu autochtone, pour un total de 18 000 nouvelles places pour compléter le réseau des SGEE.

Cet appel de projets se fait en continu plutôt qu’à date fixe et offre plus de flexibilité en permettant aux demandeurs de présenter un projet à tout moment de l’année. Cette approche répond à une demande du milieu.