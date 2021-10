Débat sur l’environnement à Saint Gabriel-de-Brandon

Près de 50 personnes se sont déplacées ce mercredi 27 octobre pour venir écouter les candidats à la mairie de Saint Gabriel-de-Brandon leur parler d’environnement et de l’impact des changements climatiques.

Plusieurs personnes ont également suivi le débat qui était présenté en ligne sur Facebook, dont plus de 400 qui en ont visionné au moins 15 minutes

Ce débat non-partisan a été organisé par Saint-Gabriel : UNE collectivité en collaboration avec Vire au vert. Les trois candidat-es à la mairie y ont participé, soit madame Mario Frigon, maire sortant, monsieur Christian Jobidon de L’Équipe du changement et madame Patricia Morency.

Plusieurs candidats aux postes de conseillers ont également eu l’occasion de faire une brève présentation portant, entre autres, sur leurs motivations.

Le débat était divisé en quatre blocs de deux questions chacune : Milieux naturels, Urbanisme et agriculture, Émission de GES et Prévention et Éducation. Un temps de trois minutes était alloué par candidat-e pour répondre à chaque question.

Chaque bloc se terminait par une discussion ouverte de cinq minutes. Cela a permis aux personnes présentes de connaître les idées et quelques engagements des candidats pour l’avenir de Saint-Gabriel-de-Brandon et, plus particulièrement, pour faire face aux enjeux découlant des changements climatiques.

« Mes concitoyens et concitoyennes ont montré hier soir qu’ils se sentent concernés par l’environnement. Ils comptent sur leur municipalité pour prendre des décisions ambitieuses pour lutter contre la crise climatique », a mentionné Daniel Beaudoin, coordonnateur général de Saint-Gabriel.

Ce tout premier débat portant spécifiquement sur l’environnement s’inscrit dans la « Semaine des débats Vire au vert – Construisons une vision d’avenir pour nos municipalités », une opération de mobilisation citoyenne ayant pour objectif de mettre l’environnement au cœur des élections.

C’est une grande première avec 40 débats non-partisans s’étant déroulés à travers le Québec. Il est possible de visionner l’enregistrement du débat sur la page Facebook de Saint-Gabriel : UNE collectivité.

Cela permettra peut-être aux électeurs et électrices d’avoir un peu plus l’environnement en tête au moment de se présenter aux urnes pour voter le 7 novembre ou par anticipation.