Des étudiants de Joliette s'illustrent à Place à la relève en gestion

Les 22 et 23 octobre derniers, des étudiants inscrits en Techniques administratives au Cégep à Joliette participaient à la compétition virtuelle Place à la relève en gestion, organisée par l’UQTR.

Six équipes représentaient le collège et celles-ci ont très bien performé.

Un premier cas de comptabilité a permis à l’équipe composée de Victoria Majeau, Vincent Goyette et Francis Lafontaine de remportera première position. Ils ont fait une présentation détaillée, teintée d’une grande compréhension du cas et surtout d’une belle maîtrise de l’environnement de l’entreprise et de ses valeurs.

L’équipe de Joanie Prud’homme, Miranda Sabatelli et Émile Cournoyer Picard a, quant à elle, terminé en troisième position pour ce même cas.

Un deuxième cas de comptabilité a permis à une autre équipe de Joliette de remporter la première position. L’équipe composée de Danaé Laporte, Gabriel Dubuc et Cédric Perreault a offerte une excellente performance, particulièrement par la maîtrise des ratios financiers et l’analyse de projets d’investissement.

Soulignons aussi que le prix de la meilleure communicatrice dans le volet comptabilité fut décerné à Victoria Majeau, étudiante en Techniques de comptabilité et de gestion.

Dans la catégorie marketing, une des équipes de Joliette a obtenu la deuxième position. Elle regroupait Noémie Morin, Gabrielle Dupont et Marc-Antoine Poirier. Ceux-ci ont présenté une solution créative et novatrice sur des enjeux de l’heure soit le recrutement et la rétention de la main-d’œuvre.

Les deux autres équipes ont terminé en quatrième position manquant de peu la dernière marche du podium.

Finalement, félicitations à Francis Lafontaine qui a terminé en troisième position pour la simulation Boursify.

Place à la relève en gestion est la plus grande compétition académique collégiale en résolution de cas touchant les domaines de l’administration au Québec. La performance des étudiants a permis de démontrer l’expertise en matière de comptabilité, finance et marketing des programmes Techniques de comptabilité et de gestion et Gestion de commerces du Cégep à Joliette.

Ce dernier est très fier des prestations offertes par l’ensemble des participant.es. Soulignons aussi l’implication essentielle du personnel enseignant dans l’accompagnement et la préparation des équipes.