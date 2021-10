Délais trop longs pour les travailleurs étrangers temporaires selon le Bloc

Le Bloc Québécois demande au premier ministre Trudeau d’inclure spécifiquement au mandat du prochain ministre de l’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) la responsabilité de réduire les délais de traitement des dossiers d’immigration pour les travailleurs étrangers temporaires.

Les élus bloquistes dénoncent du même coup la désorganisation du ministère qui peine à s’adapter aux nouvelles réalités de l’emploi et de l’immigration au Québec et au Canada.

Ils déplorent également que la situation mette en péril la reprise économique et, particulièrement, la viabilité des entreprises agricoles et agroalimentaires. Des 84 215 travailleurs étrangers temporaires qui sont venus au Canada en 2020, plus de 20 000 sont arrivés au Québec.

Or, non seulement le processus est complexe et les démarches coûteuses, mais les entreprises doivent faire face à des délais de traitement inacceptables de la part du ministère de l’Immigration fédéral selon le Bloc Québecois: « La personne qui sera responsable de l’immigration devra impérativement être assignée à régler le problème rapidement pour ensuite céder le dossier de l’immigration à Québec », affirme Alexis Brunelle-Duceppe.

Il rappelle que le gouvernement du Québec réclame que le fédéral lui cède la gestion de plusieurs volets en matière d’immigration, dont le programme des travailleurs étrangers temporaires.

Le député fédéral du Bloc Québécois, Gabriel Ste-Marie, œuvre depuis son premier mandat en 2015 à supporter des entreprises de la MRC de Joliette et de la Matawinie prises avec des enjeux similaires: « Ce n’est pas surprenant. Les délais se prolongent depuis plusieurs années, et ce, même avant la pandémie. Il faut remédier à cela. Les délais ont explosé et c’est inacceptable », exprime monsieur Ste-Marie.

Son équipe et lui ont été proactifs au sein de plusieurs dossiers et viennent en aide à différentes entreprises, afin d’accélérer les délais d’immigration des travailleurs étrangers temporaires.

En août dernier, le cas d’une entreprise de St-Côme a notamment fait la une du Journal de Montréal, notamment en lien avec les difficultés de pénuries de main-d’œuvre dans le secteur, mais aussi sur la lenteur de l’administration fédérale à autoriser l’arrivée de ces travailleurs dans un délai raisonnable.