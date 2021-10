Une augmentation importante de l'exportation québécoise à l'international

Le Québec fait bonne figure en matière de commerce international avec une nette augmentation des exportations à l'extérieur du Canada, selon l’Institut de la statistique du Québec.

Les exportations internationales de marchandises du Québec ont augmenté de 9,2 % en août 2021 par rapport à juillet 2021, selon les plus récentes données sur le commerce international de marchandises du Québec, diffusées aujourd’hui par l’Institut de la statistique du Québec.

Les secteurs ayant le plus contribué à cette hausse mensuelle sont les aéronefs (+ 85,2 %), les minerais et concentrés de fer (+ 29,4 %) ainsi que le cuivre et les alliages de cuivre sous forme brute (+ 74,1 %).

Pour ce qui est des produits en diminution en août, mentionnons les formes primaires et produits semi-ouvrés de métaux et d’alliages de métaux non ferreux (sauf d’or, d’argent, et de métaux du groupe du platine sous forme brute et de leurs alliages) (– 45,5 %), les machines et le matériel pour le commerce et les industries de services (– 57,0 %), ainsi que les déchets et rebuts de fer et d’acier (– 31,9 %).

«Pour les huit premiers mois de 2021, les exportations internationales de marchandises du Québec sont en hausse de 4,2 % par rapport aux mêmes mois de 2020», selon l’Institut de la statistique du Québec.

La situation au Canada

Selon les informations publiées par Statistique Canada le 5 octobre dernier, les exportations canadiennes de marchandises, désaisonnalisées, en dollars constants, ont augmenté de 2,3 % en août par rapport à juillet 2021, alors que les importations ont enregistré une baisse de 3,8 %.

Pour les huit premiers mois de 2021, comparativement à la même période de l’année précédente, les exportations de marchandises du Canada ont connu une hausse de 3,4 %, et les importations, une hausse de 12,7 %.