Un prix pour deux villes de la région

Les villes de Joliette et de Saint-Charles-Borromée ont été récompensées par un prix d’excellence pour une collaboration entre les deux villes.

Le projet Espace citoyen Civis permet de prendre part à un principe de « ville intelligente », en insérant de nouvelles technologies au service des citoyens et constitue un virage technologique majeur pour les deux municipalités.

Le prix remis aux deux villes, le prix Excellence – Défi municipal s’adresse aux villes de moins de 25 000 habitants et vise à promouvoir l’utilisation des technologies de l’information dans le domaine municipal.

« Joliette et Saint-Charles-Borromée se démarquent parmi toutes les municipalités québécoises avec Civis! Nous sommes fiers d’accueillir cette reconnaissance qui nous permet de croire qu’il est possible d’améliorer la qualité de vie des citoyens en mettant de l’avant les technologies de l’information et des communications (TIC). », a déclaré le maire de Saint-Charles-Borromée, M. Robert Bibeau.

Tous les citoyens sont invités à se créer un compte dans l’espace citoyen Civis accessible au joliette.ca et au vivrescb.com.