CPE de Joliette: première journée de grève

C'est aujourd'hui le début des grèves des travailleuses et travailleurs des centres de la petite enfance (CPE) syndiqués à̀ la CSN dans le but de faire avancer les négociations qui semblent être aux ralentis depuis déjà un bon bout de temps.

Les besoins sont criants:

Le manque de main-d’œuvre est criant dans les CPE de la région et, malheureusement, les offres déposées par le gouvernement à ce jour sont nettement insuffisantes pour renverser cette tendance et assurer la pérennité du réseau.

Les négociations avec le gouvernement visent à régler les problèmes de surcharge de travail et de recrutement, deux points que le gouvernement ne semble pas avoir mis sur la table pour l'instant;

Nos membres dans la région ont voté en faveur de la grève à 100 %. Ça démontre bien à quel point ils sont au bout du rouleau. Le gouvernement Legault doit arriver avec des offres raisonnables plutôt que d’essayer de presser le citron encore plus et de risquer de pousser vers la sortie les travailleuses et les travailleurs qui tiennent le réseau à bout de bras.

-Patricia Rivest, présidente du Conseil central de Lanaudière - CSN