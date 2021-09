25 000 $ amassés pour la communauté anneplainoise

C’est le 31 août dernier que s’est déroulée la 12e édition de la Classique du maire de Sainte-Anne-des-Plaines, où plaisir et soleil furent de la partie tout au long de la journée ! Au total, ce sont 100 golfeurs et golfeuses qui ont participé à ce tournoi-bénéfice et profité du magnifique terrain du Golf Le Champêtre, au profit de la communauté anneplainoise. Cette année, cet événement a permis d’amasser une somme record de près de 25 000 $ qui serviront à soutenir la réussite de plusieurs projets et initiative pour la communauté.

La température idéale, la contribution de nos nombreux partenaires et les animations offertes tout au long du parcours ont permis à la centaine de golfeurs présents de profiter d’une journée idéale alliant plaisir et réseautage.

Une contribution généreuse de nos entreprises d’ici

Depuis maintenant 12 ans, le dernier mardi du mois d’août permet la récolte d’une contribution financière importante pour notre communauté anneplainoise grâce au soutien des entreprises d’ici.

Cette année encore, cet événement a été rendu possible grâce à la généreuse contribution de nos grands donateurs et le Conseil municipal est heureux de remercier le présentateur officiel de cette 12e édition, la pharmacie Jean Coutu Stéphane Boily, ainsi que les commanditaires de l’événement, la Caisse Desjardins de l’Envolée, PFD Avocats, Camping Ste-Anne et DHC Avocats, qui ont contribué au franc succès de ce tournoi.

Un succès incontestable

Guy Charbonneau, maire sortant de la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines, était évidemment ravi des résultats de la journée. « Pour cette toute dernière édition de la Classique du maire de mes années à la mairie, je veux vous témoigner toute mon appréciation pour votre participation à ce Tournoi de golf annuel que nous organisons au profit des organismes et de la communauté de Sainte-Anne-des-Plaines. Nous avons redoublé d’efforts afin d’offrir un événement qui respecte en tous points les mesures sanitaires en vigueur. En plus de la satisfaction d’avoir amassé un montant record qui nous permettra de poursuivre nos activités de soutien financier, nous avons passé une magnifique journée dédiée à la collectivité anneplainoise. De nombreuses personnes se sont engagées pour soutenir les organismes communautaires qui font une réelle différence dans notre milieu de vie et nous les en remercions ! Un grand coup de chapeau à l’équipe de l’organisation pour un tel succès en un laps de temps record ! »

Soulignons que, depuis sa création, ce sont plus de 200 000 $ qui ont été redistribués à des centaines d’organismes leur permettant de mettre en place des initiatives et soutenir des projets au bénéfice de la communauté anneplainoise, tels Moisson Laurentides, le Centre Marie Ève, Fondation Pallia-Vie, Dépannage alimentaire Sainte-Anne-des-Plaines, les Bourses Triomphe et de nombreux autres. 25 000 mercis à tous les participants, partenaires et grands donateurs !