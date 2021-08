Martin Deschamps a ravié la foule vendredi dernier à Rawdon

Plusieurs centaines de personnes ont eu la chance de vivre une soirée magique au parc Donald Stewart le vendredi dernier alors que Martin Deschamps présentait ses plus grands succès : une invitation de la Municipalité de Rawdon pour souligner la fin de la période estivale.

Sur des airs de rock populaire et entrainé par des musiciens heureux de performer enfin devant public, Martin Deschamps a su faire lever le party, et ce, malgré les mesures sanitaires et de distanciation qui ont d’ailleurs été respectées.

En première partie, la formation Les Jacks s’est ajoutée à la canicule pour réchauffer la foule, heureuse de les retrouver après les avoir découverts à l’occasion d’une présentation virtuelle de la Municipalité de Rawdon à l’hiver dernier.

Alors que la soirée musicale avait déjà tout pour ravir les spectateurs, des feux d’artifice se sont chargés de confirmer la magie de cette soirée toute spéciale à Rawdon.

Pour le maire Bruno Guilbeault, le concert pilote pourrait facilement avoir des suites. « Le parc Donald Stewart est finalement un lieu tout désigné pour ce genre de soirée. Ce grand espace boisé et naturel fait la signature de Rawdon. C’était aussi soir de première pour la nouvelle scène récemment acquise par la municipalité pour les activités culturelles. Bref, ce vendredi soir de spectacle avec nos concitoyens, nous le garderons en mémoire longtemps, comme un rendez-vous longuement attendu », conclut-il.