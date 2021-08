Les voyages non essentiels vers les États-Unis toujours interdits

Le gouvernement des États−Unis annonce vendredi que les restrictions empêchant les entrées terrestres et maritimes pour les voyages non essentiels en provenance du Canada et du Mexique sont prolongées jusqu’au 21 septembre prochain.

Sur son compte twitter, le Département de la Sécurité intérieure des États−Unis motive sa décision par la nécessité de minimiser la propagation du virus de la COVID−19, notamment du variant Delta.

Les autorités américaines ajoutent qu’elles restent à l’oeuvre avec leurs partenaires aux États−Unis et ailleurs pour déterminer à quel moments la circulation normale aux frontières pourra reprendre.

La frontière canadienne est ouverte aux visiteurs américains adéquatement vaccinés contre la COVID−19 depuis le 9 août. Les voyageurs internationaux vaccinés pourront à leur tour entrer au Canada à compter du 7 septembre

La Presse Canadienne