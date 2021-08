Une nouvelle classe de maternelle 4 ans en nature à l’École Marie-Anne

Dès la rentrée 2021, l’École Marie-Anne accueillera des petits du préscolaire 4 ans dans un tout nouveau local lumineux et spacieux. Établissement privé de Rawdon situé en pleine nature, l’École Marie-Anne poursuit son développement en permettant ainsi à des plus jeunes élèves d’évoluer dans un environnement exceptionnel.

Les élèves de l'École Marie-Anne auront la chance de vivre quotidiennement une approche éducative en plein air. Les enseignantes du cycle préscolaire complètent d’ailleurs actuellement une formation par la coopérative Enfant-Nature, chef de fil en la matière, afin de bonifier leur approche pédagogique auprès des tout-petits.

Ce programme, complémentaire à celui du ministère de l’Éducation du Québec, sera donné dans les deux classes de préscolaire 4 et 5 ans.

« Bien au-delà qu'une leçon à l'extérieur, la pédagogie Enfant-Nature mise sur l'interaction entre l'enfant et la nature afin de favoriser son développement global. En plus de développer une plus grande compréhension de la nature environnante, les enfants acquerront aussi des connaissances relatives aux différents animaux vus au rythme des saisons », indique l’école par communiqué.

Les activités quotidiennes extérieures en forêt devraient ainsi permettre aux élèves d'enrichir leurs expériences en plus de leur donner le goût du plein air dès le jeune âge.

Pour information ou inscription, il est possible de joindre l’établissement par téléphone au 450-834-4668 ou courriel à l’adresse [email protected]