Québec appuie 25 projets touristiques dans la région de Lanaudière

La ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Caroline Proulx a profité ce matin de son passage au Café-culturel de la Chasse-galerie à Lavaltrie pour annoncer conjointement avec Tourisme Lanaudière et la Table des préfets de Lanaudière, une aide financière de 868 722 $ pour appuyer la réalisation de 25 projets de nature touristique dans la région.

« La région de Lanaudière regorge de trésors et nos entrepreneurs touristiques ne manquent pas d’idées pour les mettre en valeur. Votre gouvernement est heureux de soutenir ces initiatives, qui contribueront à diversifier l’offre touristique, à rehausser notre capacité d’accueil et à générer des retombées économiques dans nos collectivités », a souligné Mme Proulx.

Elle estime donc primordial d’investir dans des projets créatifs dans le but de favoriser l’industrie, autant dans Lanaudière, qu’ailleurs au Québec, notamment pour le tourisme international.

Un appui des organismes régionaux

« La passion qui anime présentement les intervenants touristiques de Lanaudière est remarquable. Dans un contexte de relance et malgré les défis de main-d’œuvre, c’est cette grande passion qui porte notre réputation d’excellence. On vient dans la région de Lanaudière pour son authenticité, la variété de son offre et la complémentarité de son territoire », explique Agathe Sauriol, présidente de Tourisme Lanaudière.

Normand Grenier, président de la Table des préfets de Lanaudière, se réjouit également de ce financement. « Ces annonces viendront assurément propulser l’innovation, l’audace et l’excellence touristique dont nos organisations sont capables », prévoit-il.

Répartition des montants

L’enveloppe totale pour la région est de 1 252 304 $. De ce montant, 400 000 $ provient de Tourisme Lanaudière et des partenaires régionaux, à savoir les municipalités régionales de comté du territoire ainsi que la Table des préfets de Lanaudière.

Les projets soutenus dans le cadre du volet 3 de l’Entente de partenariat régional en tourisme (EPRT) 2020-2022, doivent correspondre à l’une des sept catégories établies. Les projets plus substantiels d’adaptation au nouveau contexte sanitaire sont également admissibles à chacune de ces catégories :

attraits, activités et équipements;

études;

structuration de l’offre touristique régionale;

hébergement;

festivals et événements;

services-conseils;

développement numérique d’une entreprise.

Cette aide financière permet donc de soutenir 25 projets dans la région de Lanaudière, qui répondent à l’une de ces catégories. En voici la liste :