De nouvelles mesures sanitaires risquent de s’ajouter

Devant une hausse du nombre de nouvelles infections un peu partout dans la province, le premier ministre du Québec, François Legault, a évoqué hier sur Twitter qu’il annoncerait de nouvelles mesures prochainement.

« Comme ailleurs dans le monde, l’augmentation récente du nombre de cas est préoccupante. Soyons prudents. Nous annoncerons de nouvelles mesures au cours des prochains jours. Il est plus important que jamais d'aller chercher ses 2 doses de vaccins », a-t-il écrit ce mercredi sur Twitter. Le dernier bilan s’élevait à 184 nouveaux cas.

M. Legault, qui revenait d’ailleurs de vacances, a du même coup partagé une capture d’écran d’une rencontre avec la Santé publique, incluant le Dr Horacio Arruda.

Aujourd’hui à 10h30, le premier ministre tiendra une conférence de presse concernant les services de garde éducatifs à l’enfance, où il sera probablement questionné au sujet de ces « nouvelles mesures » relatives à la COVID-19.

Il sera accompagné du premier ministre du Canada, Justin Trudeau, du ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social du Canada, Ahmed Hussen, du ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Outaouais, Mathieu Lacombe, de la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole, Chantal Rouleau, et de la députée fédérale de Hochelaga, Soraya Martinez Ferrada.