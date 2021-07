Québec présente un « concours vaccinal » de 2 millions de dollars

C’est vendredi que le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, était présent au siège social de Loto-Québec afin de faire l’annonce d’un nouveau « concours vaccinal » pour inciter les Québécois à se faire vacciner contre la COVID-19. La valeur totale des prix est de 2 millions de dollars, dont un grand tirage de 1 million.

Plusieurs tirages du concours baptisé « Gagner à être vacciné » auront lieu au courant du mois d’août ainsi qu’au début du mois de septembre. La population devra s'inscrire sur le même portail du ministère de la Santé que celui servant à l’obtention de la preuve vaccinale électronique par code QR. Les inscriptions seront ouvertes à partir du 25 juillet.

Les tirages seront séparés en fonction de deux groupes d’âge: les 18 ans et plus et les moins de 18 ans (12 à 17 ans) qui obtiendront des prix en bourses d’études.

Après plusieurs lots de 150 000$ qui seront tirés tous les vendredis du mois d’août, un grand tirage d’un prix d’un million de dollars sera effectué le 3 septembre. C’est donc un total de 1,6 M$ sera octroyé aux 18 ans et plus.

Pour être éligible au grand tirage, il faudra avoir obtenu sa deuxième dose le 31 août. Les tirages de 150 000$ seront disponibles pour ceux ayant obtenu une première dose.

Pour les moins de 18 ans (12 à 17 ans) deux bourses d’études d’un montant de 10 000 $ seront tirées chaque semaine du mois d’août pour ceux qui auront obtenu une première dose. Le 3 septembre, 16 bourses de 20 000$ seront tirées pour ceux qui ayant obtenu leur deuxième dose,

Le ministre Dubé a ajouté que ces prix, provenant de Loto-Québec, pourraient être bonifiés par d'autres prix provenant d’ailleurs, par exemple Air Canada.

Également sur place, le ministre des Finances, Éric Girard, a pour sa part indiqué que cette loterie vaccinale va certainement encourager à la vaccination, sans toutefois avoir des études qui valident cette forme d'incitation à l'appui.

Selon le ministre Dubé, ce concours vaccinal a pour objectifs de récompenser les gens déjà vaccinés, d’encourager les gens à devancer leur deuxième dose avant le 31 août et d’atteindre le pourcentage vaccinal de 75% dans toutes les catégories d’âge, notamment celle des 12 à 17 ans pour que leur rentrée scolaire se poursuivre avec le moins de restrictions possibles.

Christian Dubé rappelle que les efforts de vaccination sont nécessaires « pour éviter des hospitalisations si les cas augmentent à l’automne ».

Les règlements détaillés seront diffusés dans les journées précédant le début des inscriptions, prévu le 25 juillet prochain.

Notons que pour les jeunes de 12 à 17 ans, c’est le parent ou tuteur qui procédera à l’inscription sur le portail et consentira à la participation de la personne mineure aux tirages des bourses d’études.