Claude St-Cyr est le nouveau candidat de Vision Joliette dans le district 7

Bien qu’il eût émis l’intention de se présenter pour un second mandat aux élections municipales de novembre prochain, Patrick Bonin ne poursuivra pas l’aventure. C’est maintenant Claude St-Cyr qui briguera son poste de conseiller dans le district 7 de la Ville de Joliette.

M. Bonin a de grands défis professionnels à relever et il est maintenant impossible de conjuguer ses fonctions d’élu avec son rôle de chef d’entreprise. « C’est avec un pincement au cœur que j’ai dû prendre la décision de me retirer. J’aimerais remercier sincèrement les citoyens de Saint-Pierre Nord pour leur confiance et je suis fier d’appuyer Claude St-Cyr qui me succèdera. Son parcours est impressionnant et les gens du district pourront compter sur un homme de grande qualité pour les représenter », souligne-t-il.

Le chef de Vision Joliette et candidat à la mairie, Pierre-Luc Bellerose, tient à saluer la contribution de Patrick Bonin pour sa communauté et l’arrivée de Claude St-Cyr sur l’échiquier politique municipal. « Patrick est un conseiller municipal dévoué et accessible. Je le remercie pour son dévouement et son soutien. Quant à Claude St-Cyr, il a toutes les qualités et les aptitudes pour être un excellent représentant de Saint-Pierre Nord à l’Hôtel de Ville. Son expertise sera d’ailleurs très utile en matière de finances publiques et de capital humain » affirme-t-il.

Résident de Saint-Pierre Nord, Claude St-Cyr désire poursuivre les efforts de son prédécesseur pour offrir la meilleure qualité de vie possible aux citoyens. « Lorsque j’ai pris connaissance de la vision de Pierre-Luc Bellerose, j’ai constaté que ses orientations pour la culture, les sports et l’appui de la ville à l’éducation de nos jeunes me rejoignent fortement. C’est pourquoi j’ai accepté de me présenter comme candidat de Vision Joliette dans le district électoral où j’habite », témoigne-t-il.

Ce dernier souhaite contribuer au développement de son quartier et de la Ville en poursuivant la mise en place de partenariats avec le gouvernement provincial ainsi que des entreprises du secteur privé.

M. St-Cyr aimerait aussi augmenter l’offre de programmes universitaires à Joliette et ajouter d’autres installations sportives autour de l’école Barthélemy Joliette afin de la rendre encore plus attractive pour les jeunes du quartier St-Pierre Nord.

Parcours

Claude St-Cyr est professeur associé à la Faculté des sciences de l’éducation de l’Université de Montréal. Expert-conseil en gestion, il accompagne des organisations dans le développement de leur capital humain.

Détenteur d’un doctorat en sciences de l’éducation, d’une maîtrise en éducation, d’une maîtrise en administration publique et d’un baccalauréat en enseignement, il a fait carrière dans le système scolaire public québécois à titre de cadre et de cadre supérieur.

Il a notamment été directeur-général de la Commission scolaire de la région de Sherbrooke et directeur du Collège constituant de Joliette du Cégep régional de Lanaudière. Conférencier et auteur, Claude St-Cyr a une longue feuille de route et a été récipiendaire de plusieurs prix dont l’Ordre du mérite scolaire.

Ce dernier a également eu la chance de s’investir dans plusieurs causes à Joliette, en siégeant entre autres au conseil d'administration du Centre Culturel de Joliette, en étant l’administrateur du conseil d'administration et président du comité de vérification de la Régie régionale de la santé et des services sociaux de Lanaudière et deuxième vice-président du conseil d'administration et membre du comité exécutif du Centre Local de Développement de Joliette.

Au Cégep régional de Lanaudière à Joliette, il a été à l’origine de l’implantation des programmes d’Arts, lettres et communication - option langues, de Technologie de la production horticole agroenvironnementale, de Technologie des procédés et de la qualité des aliments et de Techniques professionnelles de musique et chanson (musique traditionnelle).