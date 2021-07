C’est le retour du Cross-country Zen’nature à Saint-Zénon

Le dimanche 15 août prochain aura lieu la 6e édition du Cross-country Zen’nature dans le sentier du même nom, d’une longueur totale de 65 kilomètres, situé à Saint-Zénon.

« Cet événement fait la promotion des saines habitudes de vie pour toute la famille et, d’année en année, nous pouvons voir l’impact positif de notre événement sur la population de Saint-Zénon et ses environs », indiquent les communications de la municipalité par communiqué.

Ce cross-country a également été créé dans le but de faire la promotion du sentier Zen’nature, un sentier de 65 kilomètres avec services d’hébergement, de transport et de restauration qui a vu le jour en 2014. Un sentier d’entraînement calibré et kilométré accessible à tous, à même celui de Zen’nature, a également été inauguré il y a deux ans.

L’événement s’est alors révélé un moteur de motivation à l’entraînement pour la population, et ce de tous âges. La 5e édition a été très populaire recevant de nombreux participants venus de l’extérieur de la région et « nous le souhaitons tout autant pour l’édition de 2021 », ajoute-t-on.

La municipalité souscrit également à la Fondation pour la santé du nord de Lanaudière en remettant à l’organisme 2$ par coureur. Une somme de 600$ avait été donnée à la fondation en 2019. « Nous espérons augmenter ce montant cette année puisque l’entièreté de la somme revient au CLSC de St-Michel-des-Saints », précisent les communications.

La course offre plusieurs parcours avec des distances, des prix, un nombre maximum de participants et des heures différentes. Les distances varient de 500 mètres à 30 kilomètres.

Pour plus d’informations sur les courses ou pour s’inscrire, il est possible de le faire en ligne à bouclezen-nature.org, par téléphone au 450 421-4145 ou par courriel à [email protected].