Début des travaux de l’usine du Groupe JC à Joliette

Une pelletée de terre officielle avait lieu ce jeudi à Joliette, amorçant la construction d’une nouvelle usine de fabrication de produits de retouche du Groupe JC.

Dès l’automne prochain, l’entreprise de Repentigny, qui célébrera son 25e anniversaire, établira son siège social dans leur toute nouvelle usine de Joliette. Une seconde succursale est aussi située à Drummondville.

Le Groupe JC conçoit des produits de retouche spécialisés pour le domaine industriel, automobile et architectural et distribue des peintures industrielles. Avec cette nouvelle usine d’une superficie de plus de 14 500 pieds carrés, l’entreprise aspire à augmenter sa production et à devenir le plus important fabricant de produits de retouche au Québec.

« Dans les dernières années, plusieurs efforts ont été mis dans le développement de produits à base d’eau et des efforts seront aussi déployés dans les prochaines années pour fabriquer des produits plus écoresponsables », mentionne-t-on par communiqué.

Jean Marcotte, président et chef de la direction, en a profité pour remercier son équipe dévouée, sa clientèle fidèle depuis la création de l’entreprise et ses fournisseurs, qui jouent un rôle important dans la qualité des produits offerts.

« Nous pouvons atteindre nos objectifs et réaliser ce projet d’envergure grâce à nos partenaires, dont la Banque Nationale, Investissement Québec, la Ville de Joliette et Les Entreprises Christian Arbour Inc. Nous tenons tous à vous remercier pour votre support et votre confiance ».