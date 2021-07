Programmation estivale de la Maison Rosalie-Cadron

La Maison Rosalie-Cadron, située à Lavaltrie, propose cet été en plus de ses expositions, une programmation d’activités et d’événements qui sauront plaire aux curieux et aux amoureux de l’histoire et des savoir-faire traditionnels.

Deux expositions estivales sont à l’affiche cet été. De maison à musée, présentée par Jocelyne et Jacob Lanctôt, courtiers immobiliers Proprio Direct, proposera le parcours de la Maison Rosalie-Cadron depuis son acquisition par la Ville de Lavaltrie en 1996, jusqu’à aujourd’hui, où elle est devenue un lieu de culture et de patrimoine présentant la vie et l’œuvre de Rosalie Cadron-Jetté et des expositions variées depuis les 15 dernières années.

Cette exposition présentera ainsi des aperçus des différentes expositions qui ont été présentées depuis l’ouverture du musée.

La deuxième exposition, Rosalie, source d’inspiration, présentée par Gravel & Associé, regroupera les œuvres de huit artistes lanaudois qui se sont inspirés de la vie de Rosalie Cadron-Jetté afin de créer une œuvre.

Une programmation d’activités, dans le respect des normes sanitaires en vigueur, sera présentée tout au long de l’été grâce à la Caisse Desjardins de D’Autray, principal partenaire de la saison 2021.

Une Journée Zen chez Rosalie sera entre autres organisée le 4 juillet prochain. Celle-ci proposera quatre ateliers reliés au bien-être, soit la méditation, dégustation de thés, art-thérapie et automassage (places limitées).

D’autres sujets seront abordés durant l’été, dont l’herboristerie le 17 juillet. Le Festival Fou du Fil sera de retour cette année dans sa version originale de trois jours, du 27 au 29 août. Le groupe de musique traditionnelle Bon Débarras présentera un spectacle au Café culturel de la Chasse-galerie le samedi soir.

Prenez note au passage que la Maison Rosalie-Cadron, située au 1997 rue Notre-Dame à Lavaltrie, accueille ses visiteurs dans un environnement qui respecte les règles sanitaires et de distanciations sociales, comme celles qui seront mises en place dans tous les musées québécois. Pour tous les détails, consultez le site web au maisonrosaliecadron.org ou appelez au 450 586-2727.