La Ville de Joliette rend son plan de relance économique

À la suite de la séance du conseil municipal de ce lundi, le maire de Joliette, Alain Beaudry, annonce que la Ville a adopté son plan de relance économique 2021-2025 afin de contribuer davantage à l’économie régionale.

« Près de trente mesures ont été identifiées pour soutenir les commerçants, les organismes et les entreprises. Nous sommes convaincus que ces mesures contribueront à la vitalité et au dynamisme de Joliette dès maintenant et pour les années à venir », souligne M. Beaudry.

Ce dernier reprend les objectifs de développement économique du plan stratégique de la Ville ÉcoJoliette ainsi que les recommandations du Plan de relance économique de l’Union des municipalités du Québec (UMQ).

Ces mesures soutiendront l’économie de la municipalité, mais aussi de la région du Grand Joliette à travers des actions en grands axes, dont la mise en chantier des projets d’infrastructures, le développement durable, la vitalité économique et le soutien aux entreprises et aux commerces.

Parmi les actions que la Ville prévoit réaliser pour les années 2021 et 2022, on peut compter la mise en place d’une politique de déploiement du télétravail, la création d’une table de concertation regroupant tous les acteurs du milieu socio-économique du Grand Joliette, la création d’une coordination aux projets socio-économiques en collaboration avec la CDÉJ et maximiser les avantages que procure Hydro-Joliette en développement économique.

Il est possible de consulter le plan de relance économique au joliette.ca.