Les membres de l’APTS seront en grève pendant deux jours cette semaine

À la suite de négociations tendues avec le gouvernement pour le renouvellement des conventions collectives du secteur public, les 60 000 membres de l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) exerceront deux journées de grève générale les 7 et 8 juin dans l’ensemble des régions du Québec, dont Lanaudière.

Les professionnels et techniciens sont près de 3000 dans Lanaudière. Ces derniers offrent entre autres des services en matière de diagnostic, de réadaptation, de nutrition, d’intervention psychosociale et de soutien clinique et de prévention.

Ainsi, les membres de l’APTS du CISSS Lanaudière, du CSHLD de la Côte Boisée et des laboratoires Lanaudière tiendront des piquets de grève tout au long les 7 et 8 juin prochains.

Deux points de presse seront tenus par Kevin Newbury, président de l’exécutif local APTS Lanaudière et Martin Lavigne, président de l’exécutif local Laboratoires-Lanaudière, le lundi 7 juin. Le premier sera au CLSC de Joliette à 9h00, tandis que le deuxième sera à 11h00 à Terrebonne devant l’hôpital Pierre Le Gardeur.