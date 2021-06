La conception du projet d’élargissement de la route 337, de la rue Rodrigue à la rue Guillemette, à Terrebonne, visant à réduire les problèmes de congestion qui affectent le secteur, est officiellement commencé.

Ce projet, qui fait partie de la Loi concernant l’accélération de certains projets d’infrastructure, a finalement été mis en branle, tel qu’annoncé ce mardi par le ministre des Transports, François Bonnardel, la députée de Berthier, Caroline Proulx, ainsi que le maire de Terrebonne, M. Marc-André Plante.

« Nous avons priorisé ce projet pour qu’il bénéficie des mesures d’accélération contenues dans le projet de loi 66. Les citoyens attendent depuis plusieurs années qu’une solution soit mise en marche, et nous répondons favorablement à la demande de la population et des élus locaux », indique M. Bonnardel.

L’élargissement de ce tronçon de deux à trois ou quatre voies permettra d’améliorer la mobilité dans ce secteur qui a connu un boom d’achalandage dans les dernières années. Selon M. Bonnardel, il permettra également de renforcer la sécurité des usages qui y circulent.

Un projet attendu

« Cette nouvelle était fort attendue. Le gouvernement du Québec concrétise un projet important pour la mobilité des citoyens de Terrebonne. Nous nous réjouissons de cette annonce, que les résidents du secteur La Plaine attendaient depuis de nombreuses années », a ajouté le maire de Terrebonne, M. Plante.

Selon les données de 2019, environ 35 000 véhicules y circulent quotidiennement, dont 6% sont des poids lourds. « La signature du contrat est réellement une bonne nouvelle pour toute la population de La Plaine et pour les usagers qui transitent par ce secteur. On ne dira jamais assez combien la congestion routière a des répercussions importantes sur la qualité de vie », conclut Mme Proulx.

Le mandat de conception a été octroyé en janvier dernier. Il inclut la préparation des avant-projets et des plans et devis, la réalisation d’une étude complémentaire en hydraulique et la préparation des documents nécessaires à l’obtention des autorisations environnementales.

Une fois cette étape complétée, la démarche visant à accorder le contrat de construction pourra débuter avec les obtentions des autorisations environnementales, des acquisitions et des appels d’offres.