Québec dévoile son plan de sécurisation de la route 158

Très attendues depuis de nombreuses années, les interventions prévues sur la route 158 entre Saint-Alexis et Joliette ont été annoncé aujourd’hui dans une conférence de presse auquel étaient présent le ministre des Transports, M. François Bonnardel, et la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx.

Les travaux, qui commenceront en 2022 à Crabtree, permettront d'augmenter la sécurité et la fluidité des déplacements des quelque 15 000 usagers qui y circulent quotidiennement, dont 10% sont des poids lourds.

La route a démontré par le passé d’important manquement en termes de sécurité où l’on y voir un nombre désolant de collisions graves, mortelles et frontales

« Dès mon arrivée en poste, j'ai indiqué à nos équipes que la sécurité était ma priorité. Il a donc été très clair que la route 158 devait être priorisée. La population de Lanaudière l'attend depuis trop longtemps, et je suis très fier que notre gouvernement respecte son engagement », souligne M. Bonnardel.

Ces quatre projets, estimé à environ 80 millions de dollars, seront réalisés indépendamment les uns des autres. Ils ont donc chacun leur propre calendrier. Ces derniers sont d’ailleurs inscrits à la Loi concernant l'accélération de certains projets d'infrastructure, adoptée en décembre 2020.

Ceux-ci augmenteront les possibilités de dépassement sécuritaire et la capacité du débit de circulation aux intersections des routes 125, 341 et 343. Une piste multifonctionnelle pouvant servir aux véhicules hors route ainsi qu'aux cyclistes sera également intégrée au projet.

La ministre du Tourisme, Caroline Proulx, a aussi mentionné l’importance de la réfection de cette route dans une optique touristique et d’attraction. « Aujourd'hui, on agit pour que soit réglée la question de la sécurité sur la route 158, et j'en suis fière. Non seulement ce projet s'inscrit-il dans notre programme régional de mobilité durable, mais il permettra une plus grande fluidité des déplacements et un meilleur accès à la région pour toutes et tous », soutient-elle.

Calendrier des travaux

La construction d'une bretelle d'accès à deux voies au chemin Archambault, secteur sud, à Crabtree, se fera dès 2022 selon l’échéancier.

L’année suivant, le plan prévoit le réaménagement de la route 158 à quatre voies, entre la route 343 et la rue Saint-Pierre, à Joliette, sur une distance de 2 kilomètres.

En 2024 et 2025 auront lieu la construction d’un échangeur à l’intersection des routes 158 et 343 à Saint-Paul. Pendant la même période, l’élargissement à quatre voies se fera entre Saint-Paul et Saint-Alexis sur une distance de 15,5 km.