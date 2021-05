Une politique d’apaisement de la circulation à Saint-Félix-de-Valois

Lors de la séance du conseil municipal le 12 avril dernier, la municipalité de Saint-Félix-de-Valois a adopté une nouvelle politique d’apaisement de la circulation afin d’améliorer la sécurité sur son territoire.

Pilotée par le comité de sécurité publique, cette politique vise à encadrer les interventions d’apaisement de la circulation. « Ce nouvel outil permettra de mieux accompagner les citoyens dans leur demande visant l’amélioration de la sécurité publique et de mieux déterminer les moyens d’interventions de la municipalité », souligne Audrey Boisjoly, mairesse de la municipalité.

Que ce soit pour une demande d’ajout d’une traverse piétonnière, d’un dos-d’âne, d’un corridor scolaire ou une demande de modification de limite de vitesse, toutes les demandes seront traitées par cette politique.

La municipalité souhaite donc encadrer la circulation automobile dans le but favoriser les déplacements actifs, collectifs et alternatifs, d'encourager des vitesses pratiquées sécuritaires et d'assurer un meilleur partage de l’espace et des routes.

La mobilité de la municipalité veut donc être préservée, mais en améliorant le sentiment de sécurité.

Préoccupations

Dans sa planification stratégique, la municipalité de Saint-Félix-de-Valois se positionne comme « un milieu de vie de qualité qui offre un environnement sécuritaire et paisible à proximité des services ».

Suivant les diverses consultations des dernières années (MADA, planification stratégique, politique familiale, etc.), la gestion de la circulation sur le territoire est un enjeu de taille.

Parmi les préoccupations de la municipalité, on peut compter les excès de vitesse et les comportements fautifs de certains automobilistes ainsi que l’accès à des pistes cyclables sécuritaires et bien identifiées. Ces constats proviennent également d’une analyse des plaintes reçues et enregistrées dans le système de gestion des requêtes.

« Après la refonte du règlement sur la circulation, de celui sur le camionnage, la réalisation d’un plan de transport, l’organisation de campagnes de sensibilisation sur les traverses piétonnières et avec un projet de bouclage du réseau cyclable à venir, c’est une nouvelle étape majeure dans l’amélioration de la sécurité sur le territoire qui est franchie », ajoute Mme Boisjoly.

Pour transmettre une demande à l’attention du comité de la sécurité publique, les citoyens doivent compléter le Formulaire d’analyse de circulation disponible à l’adresse st-felix-de-valois.com/services/reglements-municipaux/politiques/.