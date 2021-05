C’est au tour de Lanaudière d’avoir sa rencontre Parlons territoire

Le Conseil régional de l’environnement de Lanaudière (CREL) et l’initiative Parlons territoire organisent une discussion intitulée Dans Lanaudière, parlons territoire!, le 26 mai prochain, qui vise à avoir une réflexion sur l’organisation du territoire.

La région de Lanaudière est la cinquième des 10 rencontres organisées par l’alliance ARIANE qui regroupe des organisations et experts en aménagement du territoire.

La rencontre a pour but d’informer, d’outiller et de mobiliser la population à participer à cette conversation nationale du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation 40 ans après l’adoption des lois phares en cette matière.

Martin Lapointe, responsable de l’aménagement pour la MRC de L'Assomption, Mireille Asselin, architecte et conseillère municipale, ainsi que Anne-Céline Guyon de l’organisme Nature Québec seront les panelistes invités.

L’animation de l’événement, qui sera fait de façon virtuelle, sera assurée par Vicky Violette du CREL et par Philippe Cousineau Morin de l’initiative Parlons territoire. Une période d’échanges s’en suivra entre les participants et les panélistes.

Elle aura lieu le 26 mai de 12h à 13h30 sur la plateforme Zoom. Il est nécessaire de s’inscrire pour y participer à l’adresse parlonsterritoire.com/events/dans-lanaudire-parlons-territoire.