Les camps de vacances pourront opérer cet été  

L’Association des camps du Québec (ACQ) a annoncé vendredi que les camps de vacances ont obtenu le feu vert de la santé publique afin d'accueillir des campeurs pendant la saison estivale 2021.

Si les détails ne sont pas encore connus, les autorités gouvernementales dévoileront les mesures dans les prochains jours, indique l'ACQ.

10 M$ pour soutenir la mise en œuvre du protocole

Rappelons que l’ACQ demande au gouvernement un montant de 10 M$ afin d’être en mesure d’offrir un meilleur service aux enfants et aux parents dans un contexte sécuritaire.

De cette somme, 6 M$ seraient alloués aux camps de vacances certifiés pour qu’ils puissent rapidement mettre en place les mesures nécessaires pour accueillir les campeurs et afin d’assurer un soutien en cas de fermeture temporaire pendant l’été. Pour ceux qui ne pourront pas rouvrir, cette aide servira à éponger leurs coûts fixes afin de survivre à la crise, comme ce fut le cas en 2020.

« Les membres de l’ACQ mettront les bouchées doubles dans les prochaines semaines afin de compléter le recrutement de personnel et pour mettre en place toutes les mesures nécessaires afin d’assurer une réouverture sécuritaire des camps de vacances au Québec », souligne Éric Beauchemin, directeur général de l’ACQ.

Accès à la vaccination pour le personnel des camps

L’ACQ salue également la décision du ministère de la Santé et des Services sociaux d’élargir l’accès à la vaccination pour le groupe prioritaire s’adressant aux travailleurs essentiels à l’ensemble du personnel des camps de jour et des camps de vacances.

« L’accès à la vaccination pour nos employés est une excellente nouvelle, mais elle ne modifie pas notre demande d’aide financière. Les camps devront à nouveau se conformer à un protocole sanitaire et à des mesures strictes afin d’assurer la sécurité de tous les campeurs et des employés. Ils auront les mêmes dépenses exceptionnelles cette année et doivent donc être soutenus », conclut M. Beauchemin.