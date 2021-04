Saint-Félix-de-Valois : la Soirée des bénévoles 2021 aura lieu le 23 avril

La Municipalité de Saint-Félix-de-Valois rappelle à ses bénévoles qu’il est encore temps de s’inscrire à la Soirée des bénévoles 2021, qui aura lieu le vendredi 23 avril, dès 18 h 45.

« L’engagement bénévole est un signe de vitalité communautaire et fait écho à la fierté d’une Municipalité. En temps de pandémie, c’est devenu le cœur même du soutien de la communauté et de sa résilience devant l’épreuve du confinement et de ses répercussions », a indiqué la Municipalité par voie de communiqué.

Une fois la confirmation de participation envoyée, vous recevrez un lien afin de vous joindre aux célébrations qui se feront par la plateforme Zoom.

La Municipalité invite les participants à se mettre « sur leur 36 » afin de célébrer en grand.

Au programme, chansons, animations et humour pour cette soirée qui se terminera par la remise des prix des bénévoles de l’année par la mairesse, Audrey Boisjoly.

Que ce soit dans la catégorie jeune bénévole, bénévole recrue, bénévole de l’année ou grand bénévole, les organismes et bénévoles avaient jusqu’au 29 mars pour soumettre une candidature.

Il est important de valider votre participation en communiquant avec le service de loisirs de Saint-Félix-de-Valois d’ici le 16 avril 16 h afin de recevoir le lien et le prix de participation associé.