826,3 millions $ pour l'accès à Internet haute vitesse dans les régions

Les gouvernements du Québec et du Canada ont à nouveau sorti le chéquier pour assurer la mise en oeuvre d'un plan pour connecter les 150 000 foyers, toujours sans accès à Internet haute vitesse dans les différentes régions du Québec, d'ici septembre 2022.

« Opération haute vitesse Canada-Québec » demandera un investissement de 826,3 millions $, financé à parts égales par les deux paliers gouvernementaux. combiné à l'imposition d'exigences de performance aux fournisseurs que sont Vidéotron, Bell, Telus, Cogeco, Sogetel et Xplornet.

Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, et le premier ministre du Québec, François Legault, en ont fait l'annonce aujourd'hui en conférence de presse à Trois-Rivières, en compagnie du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, François-Philippe Champagne, ainsi que de l'adjoint parlementaire du premier ministre du Québec pour le volet Internet haute vitesse, Gilles Bélanger.

Justin Trudeau a souligné que l'accès à un branchement efficace aux services Web était un « besoin essentiel » comme les routes et l'électricité et que ce besoin était encore plus crucial en cette période de pandémie.

De son côté, le premier ministre Legault a qualifié l'annonce de « moment historique », lui qui avait fait de cette question un engagement électoral d'importance qu'il tenait à respecter. « Beaucoup de gens croyaient qu'on ne serait pas capable de le faire. On va régler le problème. Ce n'est pas un luxe », a-t-il lancé tout en saluant la collaboration du gouvernement fédéral dans le dossier.

L'annonce a été accueilli favorablement par plusieurs organisations dont la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI), l'Union des municipalités du Québec (UMQ) et la Fédération québécoise des municipalités (FQM).

Faits saillants

- L'«Opération haute vitesse Canada-Québec » permettra au Québec d'afficher le plus haut taux de connectivité au Canada avec un score de 99 %.

- Le branchement des 150 000 foyers annoncé aujourd'hui s'ajoute à celui des quelque 66 000 foyers déjà couverts par d'autres programmes des gouvernements du Canada et du Québec.

- Le gouvernement du Canada a alloué des milliards de dollars à l'infrastructure Internet des régions rurales et éloignées, ce qui comprend une somme de 1,75 milliard de dollars au titre du Fonds pour la large bande universelle. Cette somme aidera à faire croître les entreprises, à créer des emplois et à s'assurer que 98 % des Canadiens auront un accès à Internet haute vitesse d'ici 2026, l'objectif étant d'atteindre l'ensemble de la population d'ici 2030.

- À ce jour, le gouvernement du Québec a investi, à lui seul, plus d'un milliard de dollars afin d'accélérer le branchement à Internet haute vitesse pour tous les Québécois d'ici l'automne 2022.

- Pour atteindre l'objectif de connectivité optimale sur l'ensemble du territoire en 2022, 36 000 foyers demeurent à desservir. Ces foyers sont situés dans des emplacements particulièrement difficiles d'accès et dans des régions très peu densément peuplées. Des solutions technologiques sont actuellement à l'étude et la stratégie retenue pour rejoindre ces foyers d'ici 2022 sera annoncée ultérieurement.