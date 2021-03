Souz Café : un nouveau concept de boutique bientôt à Saint-Ambroise-de-Kildare.

Susie Laforest a annoncé l’ouverture prochaine de son nouveau commerce, le Souz Café, situé au 140, 4e rang Est (route 343) à Saint-Ambroise-de-Kildare.

La petite bâtisse jaune sera située la voie de contournement et la rue de la Visitation et proposera un service à l'auto en plus du service à l'intérieur.

Cet établissement présente un concept unique dans la région, avec au menu du café d’exception, des produits québécois et des produits festifs. Des produits locaux, de belles découvertes et de grands favoris des Lanaudois seront vendus sur place.

Le Souz Café offrira, entre autres, les viennoiseries de la Boulangerie Sainte-Béatrix, les lunchs de l’Arrière-Boutique, les bonbons de Mondoux, les chocolats de Choco Chocolat, et plusieurs autres produits.

Un des objectifs du Souz Café est d’encourager l’achat local et de faire connaître des entreprises québécoises.

« Oui, c’est de la folie de lancer son entreprise en temps de COVID, mais c’est mon rêve, je devais le réaliser! », a exprimé Susie Laforest.

L’ouverture est prévue pour le 19 avril 2021.