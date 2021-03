Rawdon se prépare pour la Saint-Patrick

Les membres bénévoles du comité de la Saint-Patrick de Rawdon ont concocté des activités pour souligner cette fête irlandaise du 17 mars.

« Les directives sanitaires que nous suivons nous empêchent de nous réunir pour notre habituelle parade. Toutefois, les bénévoles du comité de la Saint-Patrick désirent que tous les Rawdonnois puissent fêter de façon différente en participant aux activités organisées, en décorant leur résidence, en marchant sur la rue Queen et en venant admirer la belle structure devant l’hôtel de ville, réalisée par Jacques Ricard et MariEve Benson », a souligné le maire, Bruno Guilbault.

Deux vidéos ont été réalisées avec Pascal Babin, animateur et humoriste. La première annonce les activités de la Saint-Patrick 2021, et la deuxième offre une parade virtuelle bien spéciale. Rendez-vous sur la page Facebook Saint-Patrick Rawdon, et sur le site saintpatrickrawdon.org.

Qui plus est, des activités virtuelles sont offertes aux familles : le samedi 13 mars à 10 h, un spectacle conte, légende et magie avec le Capitaine Loran et le mercredi 17 mars à 18 h, un spectacle de danse avec le Studio EDR.