Alexandre Martel s’unit à Pierre-Luc Bellerose en vue des élections municipales

Alexandre Martel, chef de Direction citoyenne Joliette et Pierre-Luc Bellerose, chef de Vision Joliette, ont conclu une entente en vue des prochaines élections municipales.

Les deux chefs de partis, qui étaient en pourparlers depuis plusieurs mois, ont annoncer qu’ils collaboreront afin d’offrir une toute nouvelle alternative politique. Ils présenteront une équipe de coalition animée par des objectifs communs, lesquels seront divulgués au cours des prochaines semaines.

« Pierre-Luc Bellerose saura mettre en lumière la Ville de Joliette en plus d’être doté d’une solide expérience politique. Mais pour moi, c’est avant tout son ouverture sincère aux idées progressistes qui m’amène à privilégier cette association. J’ai fondé Direction citoyenne Joliette afin de promouvoir une vision commune du Grand Joliette, la gouvernance démocratique et le développement de communautés résilientes. Pierre-Luc me tend la main pour que nous puissions matérialiser nos aspirations en fonction de ces valeurs fondamentales qui nous réunissent. Comme je suis d’abord en politique pour faire avancer ces idées, je suis enthousiaste de le faire à ses côtés », a déclaré Alexandre Martel.

De son côté, Muriel Lafarge, l’ex-directrice de santé publique de Lanaudière et co-fondatrice du Marché écoresponsable à Saveur locale, a confirmé qu’elle sera candidate dans le district # 3 / Centre-ville Est sous la bannière de Direction citoyenne Joliette. Elle dit se sentir pleinement en phase avec les principes mis de l’avant par Direction citoyenne Joliette, tout en étant motivée de faire partie d’un mouvement coalisé mobilisateur, sous un leadership assumé.

« Cette synergie démontre qu’il est possible de fédérer les acteurs politiques autour d’un projet rassembleur quand on exerce du leadership. Cette entente permettra de présenter une équipe diversifiée conjuguant expérience et renouveau, différents points de vue mais surtout, une équipe paritaire et équilibrée. Je suis heureux d’accueillir Muriel et Alexandre dans la coalition », a conclu Pierre-Luc Bellerose.