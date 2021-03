Un quatrième vaccin approuvé par Santé Canada

Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau a annoncé aujourd’hui en conférence de presse, qu’un quatrième vaccin, le Janssen, a été approuvé par Santé Canada.

Ce nouveau vaccin de l’entreprise Johnson et Johnson est « efficace et sécuritaire », selon les experts de la santé du pays. À dose unique, il est également plus facile à conserver étant donné qu’il est recommandé de le garder réfrigéré entre 2 et 8 degrés.

Une entente est prévue avec cette entreprise pour obtenir 10 millions de doses d’ici le mois de septembre.

« J’ai une autre bonne nouvelle à annoncer aujourd’hui. Les livraisons de Pfizer ont été accélérées. Par conséquent, nous aurons reçu huit millions de doses au Canada d’ici la fin du mois de mars, au lieu des six millions initialement prévus. »

Ainsi, 3.5 millions de doses de Pfizer arriveront au pays dans les prochains mois, au lieu que cela ne soit attendu seulement pour l’été. En effet, 1,5 million de doses supplémentaires seront aussi reçues au cours du mois de mars et un million de plus chaque mois en avril et en mai.

« Ceux qui s’impatientent d’avoir leur vaccin, ne vous inquiétez pas, votre tour viendra. Nous travaillons fort pour vacciner le plus rapidement possible. »

La Dre Theresa Tam a ensuite ajouté qu’elle est optimiste pour le Canada. « Les cas quotidiens sont en baisse et nous faisons des progrès en vaccination. C’est ce qui me rend de plus en plus optimiste pour protéger les Canadiens, mais il faut rester vigilants à cause des variants. »