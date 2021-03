Alliance Essor Joliette : un nouveau parti voit le jour

« Je suis très heureux d’annoncer la création d’une nouvelle formation politique municipale: Alliance Essor Joliette. Je suis d'autant plus ravi que c’est un projet que je murissais depuis un certain temps et qui se concrétise enfin », a indiqué Patrice Trudel, fondateur de ce nouveau parti.

Son appellation désigne le consensus, le dynamisme et la croissance pour Joliette.

« Nous avons besoin plus que jamais d’une formation qui proposera des idées et des solutions pour construire ensemble le Joliette de demain. Telle est la mission que nous nous sommes donnée », de déclarer Patrice Trudel. À l’aube d’une nouvelle campagne municipale, il croit qu’Alliance Essor Joliette contribuera à la réflexion collective et à la vie démocratique.

« J’ai mis du temps, j’ai réfléchi et j’ai consulté avant d’aller de l’avant », a-t-il mentionné. Des consultations sont toujours en cours.

« Créer un parti, ça ne se prépare pas sur un coin de table », a signalé le chef d’Alliance Essor Joliette. Pour ce dernier, il est nécessaire de recueillir le plus d’opinions possible autour des thèmes chers à la nouvelle formation politique (par ordre alphabétique): Circulation et mobilité urbaine - Économie et entrepreneuriat - Environnement - Infrastructures sportives, parcs et activités récréatives – Repenser le Centre-ville - Saine gestion des fonds publics.

Le programme du parti sera dévoilé au courant de l’été.

Plus largement, Alliance Essor Joliette souhaite avoir le pouls de la population. « Nous finalisons un processus de consultation visant à connaitre les préoccupations des citoyens de chacun des quartiers de Joliette », d’annoncer Patrice Trudel.

Avec la pandémie, rejoindre les citoyens est différent reconnait ce dernier. « Il faut user d’originalité », précise-t-il.

Un lancement officiel est prévu dans quelques semaines par visioconférence. Cependant, si la situation le permet, Alliance Essor Joliette fera un lancement en présentiel.