Sainte-Anne-des-Plaines salue la nomination de Lucie Lecours

Dans le cadre des ajustements ministériels du gouvernement Legault, annoncés le 24 février, Lucie Lecours, députée de Les Plaines, a été nommée ministre déléguée à l’Économie, aux côtés de Pierre Fitzgibbon, ministre de l’Économie.

Rappelons que Mme Lecours a précédemment occupé le poste de directrice générale à la Chambre de commerce et d’industrie Les Moulins. Elle a par la suite été élue en 2018 à titre de députée à l’Assemblée nationale pour la circonscription de Les Plaines, qui comprend une partie du territoire des villes de Terrebonne et de Mirabel et l’ensemble du territoire de la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines.

« Cette nomination est une excellente nouvelle pour notre Ville, mais aussi pour l’ensemble du secteur de l’économie québécoise. La situation économique difficile que nous connaissons actuellement saura sans aucun doute bénéficier de l’expertise et de l’engagement de madame Lecours. Nous travaillons déjà depuis deux ans avec elle et son équipe, et nous pouvons affirmer qu’il s’agit d’une femme impliquée dans ses dossiers et dans sa communauté. Nous sommes convaincus qu’elle travaillera avec professionnalisme, et ce, dans l’intérêt collectif », a souligné Guy Charbonneau, maire de Sainte-Anne-des-Plaines.