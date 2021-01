Appui de 12,5 M$ au Mouvement des accélérateurs d’innovation du Québec

Le gouvernement du Québec accorde la somme de 12,5 millions de dollars sur trois ans au Mouvement des accélérateurs d’innovation du Québec (MAIN) pour la poursuite du projet Service d’accompagnement pour PME innovantes et technologiques (PMEit).

L’organisme pourra ainsi accompagner 375 entreprises supplémentaires. La ministre déléguée au Développement économique régional, Marie-Eve Proulx, vient d'en faire l'annonce par voie de communiqué de presse.

Le projet PMEit est un service novateur et unique au Canada, qui permet d’accompagner et d’aider les entreprises technologiques innovantes les plus prometteuses afin qu’elles passent rapidement de la phase de commercialisation à celle de croissance.

Offert sous la forme d’un parcours sur mesure, ce projet met en commun les ressources de réseaux d’accélérateurs et d’incubateurs du Québec (accompagnateurs, experts, professionnels, etc.) pour répondre aux besoins spécialisés de chacune des entreprises accompagnées.

« Il y a de belles initiatives qui voient le jour au Québec pour accompagner les entreprises innovantes et technologiques. Le projet PMEit du MAIN, soutenu par le gouvernement, en fait partie. C’est un levier efficace pour accélérer les investissements, augmenter le chiffre d’affaires des entreprises accompagnées et faciliter leur accès au financement. Grâce à la grande mobilisation du milieu, nous pouvons les propulser toujours plus loin, et ce, au bénéfice de l’économie de toutes les régions », a indiqué la ministre Proulx.

Fondé en 2016, le MAIN a pour mission d’accroître la cohésion et l’efficacité de l’écosystème des incubateurs et des accélérateurs pour décupler la force de ses actions auprès des jeunes entreprises innovantes à fort potentiel de croissance.

En 2017-2018, le gouvernement du Québec a versé 8 millions de dollars au MAIN afin de lancer le projet pilote PMEit.

En tout, 171 entreprises à fort potentiel de croissance issues de différents secteurs d’activité ont ainsi bénéficié d’un accompagnement. Grâce au projet pilote, près de 500 emplois ont été créés et plus de 55 millions de dollars en revenus ont été générés par les entreprises participantes, lesquelles ont vu leur chiffre d’affaires croître de 59 %.