L’APTS réagit au changement à la direction du CISSS de Lanaudière

L’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) prend acte de la décision du gouvernement du Québec de démettre de ses fonctions le PDG du CISSS de Lanaudière, Daniel Castonguay, et de nommer Caroline Barbir pour les assurer par intérim.

« Les professionnel·le·s et les technicien·ne·s du CISSS de Lanaudière ont de grandes attentes. Un lien de confiance et de respect mutuel doit absolument être établi entre le CISSS et la communauté atikamekw de Manawan. Nous demandons également à Madame Barbir une juste reconnaissance pour nos membres, qui ont été mis·es de côté depuis le début de la crise de la COVID-19. La prime de risque de 8 % et le montant forfaitaire de 1 000 $ sont en effet toujours refusés à nombre de ces personnes, dont les technologues en imagerie médicale et les technologistes médicales, bien qu’elles soient au front pour effectuer les analyses, permettre un diagnostic et prendre soin des gens malades », a indiqué Steve Garceau, représentant national de l’APTS dans Lanaudière.

Une autre priorité à gérer dès l’entrée en poste de la PDG intérimaire consiste dans le maintien d’une offre de services de qualité à la population de la région, des travaux importants sur les conditions d’exercice des personnes offrant des soins aux aîné·e·s, ainsi que la mise en œuvre des recommandations de la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse, à venir au printemps.

« Des défis importants attendent Madame Barbir dans ses nouvelles fonctions. L’APTS souhaite aussi contribuer à la réalisation des mandats. Nous entendons ainsi établir un climat positif de collaboration avec la nouvelle administration et souhaitons nous mettre au travail dès maintenant pour améliorer les conditions de travail du personnel professionnel et technique et assurer des soins et services de qualité à la population de notre région », a conclu Kevin Newbury, président de l’exécutif local de l’APTS au CISSS de Lanaudière.