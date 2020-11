Marc-André Bédard emporté par la pandémie

L’homme politique Marc-André Bédard s’est éteint aujourd’hui à l’âge de 85 ans à l’Hôpital de Chicoutimi des suites de complications liées à la COVID-19, entouré de sa famille.

L’ex-député de Chicoutimi et avocat, qui a été ministre de la Justice durant 7 ans sous le gouvernement de René Lévesque et un des membres fondateurs du PQ, demeurait au Manoir Champlain aux prises avec une importante éclosion de la maladie.

Reconnu pour sa gentillesse et son militantisme, Marc-André Bédard a marqué l’histoire du Québec.

Son fils, l’ex-député de Chicoutimi et avocat Stéphane Bédard, a confirmé son décès sur sa page Facebook, au nom de la famille.

« C’est avec une profonde tristesse que nous vous informons qu’il nous a quittés cet avant-midi, écrit M. Bérard. Profondément croyant, il rejoint aujourd’hui l’amour de sa vie, Nicole. Il laisse aux Québécois un héritage immense, marqué par la confiance et la fierté, la recherche constante de justice et l’engagement envers sa communauté. Il a consacré sa vie au Québec et à ses concitoyens. Nous remercions toutes les personnes qui nous ont fait part de leur soutien et de leur support. »

Le Parti Québécois a réagi en adressant ses condoléances à la famille et aux proches de Marc-André Bédard.

Il souligne, sur Twitter, que M. Bédard était un proche ami et conseiller de René Lévesque.