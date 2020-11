Québec dévoile son plan pour le congé des Fêtes

Attendu depuis un bon moment déjà, le plan concernant les vacances scolaires durant la période des Fêtes, a été dévoilé, ce jeudi, par le premier ministre du Québec, M. François Legault.

Dès le 17 décembre, tous les élèves du Québec resteront à la maison. Toutefois, le premier ministre tient à préciser qu’aucun jour de classe ne sera perdu puisque l’enseignement à distance sera obligatoire pour tous. « On demande, que les 17, 18, 21 et 22 décembre, il y ai de l’enseignement à distance… On parle ici de deux à quatre jours, dépendamment des régions », a indiqué le premier ministre.

Ainsi, les écoles dont les vacances devaient débuter le lundi 21 devront prévoir de l’enseignement à distance les 17 et 18 décembre seulement.

Pour les établissements où les cours se tenaient jusqu’au 22, les enseignants devront prévoir des rencontres virtuelles avec leurs élèves les 17, 18, 21 et 22 décembre inclusivement.

Seuls les établissements scolaires pour les élèves à besoins particuliers pourront poursuivre leurs activités selon leur calendrier préétabli.

Quant au retour en classe, pour les élèves du primaire, la date prévue au calendrier demeure la même.

Pour les étudiants du secondaire, «comme les cours à distance sont moins difficiles, on rouvrirait les écoles le 11 janvier », a laissé savoir le premier ministre.

Quant au matériel informatique pour les étudiants, le ministre dl’Éducation, Jean-François Roberge, souligne qu’«il n'y a pas d'enjeu», pour les élèves du secondaire. Selon lui, le nombre de tablettes et l’équipement sont suffisants.

Toutefois, il n'y en a pas suffisamment pour les étudiants du primaire. Considérant qu’ils n’ont pas la même capacité d’attention pour un apprentissage devant un écran durant plusieurs heures, le ministre Roberge estime que la situation n’est pas problématique.

Les services de garde d'urgence de retour

Afin de permettre aux travailleurs des services essentiels notamment le personnel de la santé, les enseignants et le personnel des services de garde de poursuivre leurs activités, les services de garde scolaires seront ouverts. « Si on se fit à ce qui s’est passé au printemps, il risque d’avoir très peu d’enfants dans les services de garde », a conclu M. Legault.