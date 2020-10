Revitalisation du noyau villageois: St-Félix-de-Valois modifie le programme Rénovation Québec

La municipalité a modifié le règlement sur l’instauration du programme Rénovation Québec en partenariat avec la Société d’habitation du Québec (SHQ) le 14 septembre dans le but de poursuivre la revitalisation de la rue Principale et du noyau villageois par des projets de rénovations et constructions résidentielles de qualité.

L’enveloppe totale pour cet appel de projets est de 115 000 $ dont la moitié est assumée par la municipalité et l’autre moitié par la SHQ. L’aide financière pour un projet de rénovation ou de construction peut atteindre jusqu’à 40 000$.

Seule la valeur des loyers médians est ajustée pour la version 2020-2021 du programme. L’ensemble des autres critères demeurent identiques à l’appel de projets 2019 dont les détails sont disponibles à l’adresse : www.st-felix-de-valois.com/services/urbanisme/programme-renovation/

Une revitalisation dans la continuité

Ce deuxième appel de projets de rénovations et construction fera suite au programme maison de l’année 2020 et au premier appel du programme Rénovation Québec de 2019. L’appel en cours cible les propriétés de la rue Principale allant du chemin Joliette (131) à la rue de la Station.

« La revitalisation du noyau villageois est au cœur des enjeux et des objectifs de la planification stratégique, mentionne la mairesse Audrey Boisjoly. Nous sommes très satisfaits de maintenir les incitatifs à la rénovation pour les propriétaires ».

La municipalité invite les propriétaires concernés à communiquer avec le Service d’urbanisme le plus rapidement possible afin de pouvoir compléter le dossier de projet d’ici le 31 mars 2021 en communiquant au 450-889-5589 poste 7714 ou à l’adresse [email protected]

Pour en connaître davantage sur les critères d’admissibilité du programme ou pour consulter le règlement et la carte du secteur visé, visiter la page consacrée au programme : www.st-felix-de-valois.com/services/urbanisme/programme-renovation/