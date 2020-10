Une rencontre prévue ce lundi entre la Nation Atikamekw et le Gouvernement du Québec

Le Conseil de la Nation Atikamekw confirme la tenue d’une rencontre entre le Premier ministre du Québec, François Legault, et l’ensemble des chefs Atikamekw. La rencontre aura lieu à Montréal dans le bureau du Premier ministre, le 5 octobre en après-midi.

Constant Awashish, le Grand Chef de la Nation Atikamekw, ainsi que les chefs des trois communautés atikamekw, le Chef Ottawa, le Chef Neashit et le Chef Méquish, jugent que cette rencontre avec le Premier ministre du Québec est nécessaire afin de faire le point sur la situation qui entoure le décès de Joyce Echaquan.

Dans une relation de Nation à Nation, il est plus que souhaitable d’être unis et de travailler conjointement avec l’objectif d’améliorer la société actuelle. Les chefs atikamekw prônent la collaboration avec le Gouvernement du Québec dans un esprit constructif et empreint d’un réel partenariat.